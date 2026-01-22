Tech-Milliardär Musk will Ende 2027 Roboter in den Verkauf bringen

In Davos bekräftigte Musk die Prognose, dass es auf der Welt mit der Zeit mehr Roboter als Menschen geben werde - und sie "alle Bedürfnisse der Menschen" erfüllen würden. Die Maschinen könnten etwa Kinder oder Haustiere beaufsichtigen oder sich um ältere Menschen kümmern, nannte er als Beispiele. In der Vergangenheit hatte Musk unter anderem davon gesprochen, dass Optimus "ein unglaublicher Chirurg" sein werde - oder die Roboter Menschen folgen und sie davon abhalten könnten, Verbrechen zu begehen.