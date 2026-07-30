Tech-Milliardär: Musk hilft bei Kongresswahl wieder Trumps Republikanern

Washington - Tech-Milliardär Elon Musk will trotz eines zwischenzeitlichen Zerwürfnisses mit US-Präsident Donald Trump bei der anstehenden Parlamentswahl wieder in großem Stil dessen Republikanische Partei unterstützen. Die von Musk gebildete Organisation America PAC werde sich im Wahlkampf unter anderem auf Werbung fokussieren, berichtete die Website "Axios" unter Berufung auf informierte Personen. Der ranghohe Trump-Berater James Blair sagte "Axios", die Rückkehr von America PAC werde den Republikanern einen "enormen Schub geben".