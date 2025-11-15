Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass die ehrenamtliche Arbeit des Vereins durch Landtagsvertreter und den Infrastrukturminister gewürdigt werde, sagte TTC-Spieler Ralf Raßbach. Das Turnier wurde live im Internet übertragen. "Ich habe jahrelang ehrenamtlich gearbeitet und ich weiß, was da dran hängt", entgegnete Schütz. "Vorbereitet sind wir nicht", scherzte der Infrastrukturminister und verwies augenzwinkernd auf den Schlager-Klassiker "Wunder gibt es immer wieder".