Sülzfeld (dpa/th) - Normalerweise suchen sie die Herausforderung im politischen Schlagabtausch: Am Samstag tauschten Thüringens Minister für Infrastruktur und Digitales, Steffen Schütz (BSW), sowie der mehrfache Rodel-Weltmeister und Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, David Möller, das politische Podium mit der Platte des Tischtennisvereins TTC Sülzfeld e.V. Hintergrund war ein Benefizturnier, mit dem der Verein hofft, Spenden für Sanierungsarbeiten im Eingangs- und Sanitärbereich seiner Sportstätte zu sammeln.