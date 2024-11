Oberstdorf (dpa/lby) - Trotz ungewöhnlich milder Temperaturen und Tauwetter starten die Bergbahnen Kleinwalsertal in Oberstdorf in die Skisaison. Das Söllereck öffne früher als geplant, teilte der Betreiber mit. Grund dafür seien ergiebige Schneefälle und kühle Temperaturen in den vergangenen Tagen. Die weiteren Skigebiete in der Region sollen planmäßig Anfang Dezember folgen.