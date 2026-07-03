Ramelow bezeichnete die Wahl Erfurts als Ort für den Bundesparteitag als Signal mit Blick auf die völkisch-nationalistischen Positionen, die Thüringens AfD-Parteichef Björn Höcke vertrete. Auch der Termin - 100 Jahre nach einem Reichsparteitag der NSDAP in Weimar - ist seiner Meinung nach nicht zufällig gewählt. "Die Türen für den Nationalsozialismus wurden in Thüringen geöffnet." Auch Innenminister Maier sieht keinen Zufall in der Auswahl des Ortes und Termins: "Ich glaube, dass die AfD eine klare Botschaft damit verknüpft hat - von Anfang an." Die AfD hat das stets zurückgewiesen.