Die Stadt „kann es kaum erwatt“ und freut sich auf Gäste und Händler zum „Kalte Matt“. Am 29. Januar ist es soweit: Römhild feiert seinen 225. Kalten Markt. Der legendäre „Kalte Markt“ findet traditionsgemäß am letzten Donnerstag im Januar statt. Und an diesem Tag heißt es: tauschen, feilschen, kaufen – und natürlich gemütlich über den Markt schlendern, alte Bekannte treffen, sich mit Freunden verabreden und das ein oder andere Schnäppchen ergattern.
Tausende erwartet Römhild freut sich auf den Kalten Markt
Redaktion 23.01.2026 - 14:58 Uhr