Die Stadt „kann es kaum erwatt“ und freut sich auf Gäste und Händler zum „Kalte Matt“. Am 29. Januar ist es soweit: Römhild feiert seinen 225. Kalten Markt. Der legendäre „Kalte Markt“ findet traditionsgemäß am letzten Donnerstag im Januar statt. Und an diesem Tag heißt es: tauschen, feilschen, kaufen – und natürlich gemütlich über den Markt schlendern, alte Bekannte treffen, sich mit Freunden verabreden und das ein oder andere Schnäppchen ergattern.