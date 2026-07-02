Der alljährliche Höhepunkt des Festivals ist auch im zehnten Jahr des Bestehen des STS wieder für alle Teilnehmer und zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke ganz bestimmt die große Ausfahrt werden. Um 17 Uhr beginnt sie am Samstag auf dem Flugplatzgelände in Goldlauter und endet eben dort gegen 19 Uhr. Teilnehmen kann im Prinzip jeder, der auf zwei Simson-Zweitakt-Rädern unterwegs ist: Wer direkt im riesigen Tross dabei sein möchte, kann dies einerseits mit einem Tagesticket für den Samstag sicherstellen. Andererseits können und dürfen sich alle einordnen, die entlang der Strecke dazu kommen möchten. Für sie gilt dann eine selbstverständliche Regel: Hinten einreihen.