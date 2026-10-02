Sie sehen ein bisschen aus wie annodazumal die Telefonzellen, nur ein bisschen schmaler: Verglaste Häuschen mit einer Tür, innen mit transparenten Regalböden ausgestattet. In diesen Tagen wurden fünf von ihnen in Breitungen und auf den Höfen aufgestellt, sie sind sozusagen ein erstes sichtbares Zeichen der angelaufenen Dorfentwicklung in Breitungen. Durch die Aufnahme in dieses Programm können im Ort über fünf Jahre hinweg spezielle Vorhaben besonders gefördert werden, auch private Projekte wie neue Dächer oder Fenster.