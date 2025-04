Am 31. August ist es wieder so weit. Der Evangelische Kirchenkreis Meiningen wird zum vierten Mal das Tauffest im Schlosspark ausrichten. Unter freiem Himmel und umgeben von blühender Natur werden Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre, Jugendliche, aber auch Erwachsene in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen. Statt wie 2021 unter Corona-Einschränkungen kann in diesem Jahr wieder unbeschwert und ausgelassen gefeiert werden. Der Schlosspark Meiningen schafft dabei als Kulisse ein zwangloses und friedliches Umfeld.