Tauchunfall: Tagelange Suche am Starnberger See – Taucher tot geborgen

Berg (dpa/lby) - Nach einer tagelangen Suche im Starnberger See ist der vermisste Taucher bei Berg (Landkreis Starnberg) tot geborgen worden. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben, wie es zu dem Tod gekommen war. Der Taucher sei gestern Nachmittag in rund 60 Metern Tiefe an der Allmannshauser Steilwand gefunden worden. Neben einem Tauchroboter war auch eine Drohne sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.