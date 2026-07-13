Tatverdächtiger gerettet: Polizei rettet Unfallflüchtigen in Oberbayern vom Dach

Als die Beamten auf das Dach geklettert waren, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann nicht mehr ansprechbar war und anfing, vom Dach zu rutschen. Zwei Polizisten, die von drei Kollegen an den Beinen festgehalten wurden, hielten den 32-Jährigen gerade noch fest, als dieser schon bis zur Hüfte über die Dachkante hing, hieß es. Sie hätten ihn durch ein Dachfenster zurück in die Wohnung gezogen.