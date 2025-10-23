Tatverdächtiger gefasst: Fahrrad von Brücke geworfen - Festnahme dank DNA-Spur

Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem Wurf eines Fahrrads auf ein fahrendes Wohnmobil auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg hat die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, rückte der Mann wegen eines DNA-Treffers an dem entwendeten Rad in den Fokus der Ermittler. Bereits im April soll er den Angaben nach einen Fernsehbildschirm auf die Front einer einfahrenden U-Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof geworfen haben. Nach seiner Festnahme machte er damals wirre Angaben und kam in eine Fachklinik.