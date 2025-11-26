Kölner Tatortfreunde kennen ihn als Gerichtsmediziners Dr. Joseph Roth, echten Knastinsassen der JVA Werl war er als tatsächlicher Gefängnisarzt unter seinem wirklichen Namen bekannt: Joe Bausch. Auch in Ilmenau ist dieser Name ein Begriff: Denn der Arzt, Schauspieler und Schriftsteller war schon fünf Mal für Veranstaltungen in Ilmenau – jüngst zum Talk- und Lese-Event mit Moderator Tino Grosche in der Ilmenauer Festhalle. Die war zwar nicht ausverkauft, doch die anwesenden Besucher waren gespannt, was der 72-Jährige so aus seinem Film- und Gefängnisalltag erzählen würde. Wie intim und persönlich es gerade im zweiten Teil der Veranstaltung werden würde, damit hatte wohl am Anfang niemand gerechnet. Doch von vorne: