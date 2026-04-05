Von Rio Reiser bis Rudolph Moshammer

Sieben Assistenten, darunter Michael Fitz als Carlo Menzinger, haben die Kommissare dabei verschlissen. Und es gab auch bemerkenswerte Gastauftritte - darunter Rio Reiser, Bela B. von den Ärzten, Rudolph Moshammer, Karl Moik und Die Toten Hosen.

Für die letzte Folge, bei deren Dreh in der letzten Mittagspause am Set in München "Time To Say Goodbye" aus den Lautsprechern dröhnte, haben die Filmemacher das vielleicht wichtigste Requisit aus der ersten Folge, einen roten Porsche, den Leitmayr in jungen Ermittler-Jahren fuhr, wiederbelebt.

Und sterben sie doch?

Dass die beiden zusammen gehen, scheint stets ausgemachte Sache gewesen zu sein, zu sehr waren sie über die Jahre verbunden. Eine der letzten Szenen, die Wachtveitl und Nemec drehten, fand also in dem gleichen Auto statt, das schon in ihrer ersten Folge eine Rolle spielte. So schließt sich der Kreis.

Wie genau es mit den Kommissaren am Ostermontag zu Ende geht, hat der BR aber noch nicht verraten. In dem Presseportal, in dem die Folgen vorab für Journalisten zu sehen sind, fehlen die letzten Minuten von Teil zwei.

Zuvor hatten sie sich einen Abgang gewünscht, der zu ihnen passt und nicht allzu dramatisch ist. "Wir haben uns gewünscht, dass sie leben, also dass sie Freude am Leben haben und deswegen haben wir gesagt, das müsste nicht sofort zum Tod führen, letal werden. Aber das steht dann immerhin noch der Redaktion zu. Und es kann immer noch Überraschungen geben", hatte Nemec beim Dreh der letzten Folge gesagt.

Die Nachfolger der "Tatort"-Legenden stehen schon in den Startlöchern: Ferdinand Hofer, als Kalli Hammermann inzwischen vom ewigen Assistenten zum Kommissar aufgestiegen, ermittelt nun an der Seite von Carlo Ljubek als SEK-Schichtleiter Nikola Buvak. Zwei Filme haben die beiden bereits abgedreht, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

Den Unterschied zu den früheren Kollegen merke man "deutlich an der Haarfarbe", sagte Hofer dpa am Rande der Premiere in der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF): "schwarze Haare und nicht mehr graue".