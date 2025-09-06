Tatort Schule: Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

Der 17-Jährige soll am Freitagvormittag mehrfach auf die Lehrerin eingestochen haben und dann geflüchtet sein. Bei der Festnahme soll er ein Messer gezogen haben. Beamte setzten die Schusswaffe ein, um ihn zu stoppen, wie die Polizei erklärte. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen ins Krankenhaus.