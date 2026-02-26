Tatort Lüneburger Heide: Frau tot, Söhne schwer verletzt – Polizei nimmt Vater fest

Eimke - Ein Mann soll in der Gemeinde Eimke in der Lüneburger Heide versucht haben, sich und seine Familie zu töten. Als die Polizei am Mittwochabend nach einem Notruf bei dem Einfamilienhaus im Landkreis Uelzen eintraf, fanden die Beamten die Ehefrau des Mannes tot in dem Haus. Zwei jugendliche Söhne seien schwer- und lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Totschlags und spricht von einem "versuchten erweiterten Suizid". Der Vater der Familie wurde am Tatort widerstandslos festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Er sei unverletzt, hieß es.