Fake-Shops für Holz, Pellets - und Spielekonsolen

Die Bekämpfung von Fake-Shops im Internet habe deutlich an Fahrt aufgenommen. "Allein bis zum Stichtag 13. Dezember sind insgesamt 425 unterschiedliche Fake-Shops in unseren Verfahren bekannt geworden – also mehr als 400 betrügerische Verkaufsplattformen im Netz." Das Phänomen verlaufe stets in Wellen: Wenn der Ölpreis steige oder Holzpellets knapp werden, gebe es Holz und Pellets in den Fake-Shops. Zu Weihnachten verlagere sich das Angebot Richtung Spielkonsolen und Unterhaltungselektronik.