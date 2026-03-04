Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer 78-jährigen Frau in Brotterode ist am Mittwoch am Landgericht Meiningen ein Urteil gesprochen worden. Die Angeklagte, eine 50-Jährige Nachbarin des Opfers, muss lebenslang in Haft. Das Schwurgericht sah es nach einem Indizienprozess, der im Januar eröffnet worden war, als erwiesen an, dass die Frau ihre gut situierte Nachbarin aus Habgier heimtückisch ermordet und anschließend mit deren EC-Karten Geld abgehoben hat.