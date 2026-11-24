Kabarettistin Tatjana Meissner gastiert am Freitag, 28. November, 19.30 Uhr, mit ihrem Programm „Schmutzige Lieder“ im Theater im Schlossgarten. „Sie hat bereits etliche Komplikationen ihres Daseins überlebt: Autos ohne Airbags und Gurte, Kinderbetten, gestrichen mit Farben voll Blei und Kadmium, Opas Beetumrandung aus Wellasbest“, heißt es in der Ankündigung dazu. „Außerdem: zwei Gesellschaftssysteme, Spahns Maßnahmenkatalog, Lauterbachs Hanffreigabe und einen Ampelausfall. Und nicht zuletzt: 55 Bühnenjahre als Ballettmädchen, Showgirl, Moderatorin, Autorin und Kabarettistin.