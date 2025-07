Der Messerstecher von Mellrichstadt hat sich Anfang des Jahres in einem psychiatrischen Krankenhaus in Thüringen aufgehalten. Das berichtet Oberstaatsanwalt Markus Küstner von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt im Gespräch mit der „Main Post“. Demnach sei der 21-jährige Meininger von Mitte Januar bis Anfang März stationär in einer psychiatrischen Klinik in Thüringen untergebracht gewesen.