Frankfurt (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) fordert nach Messerattacke in Aschaffenburg konsequente Abschiebungen - auch nach Syrien oder Afghanistan. "Ich trete schon seit längerem dafür ein, dass wir mit Straftätern, die zu uns gekommen sind, konsequenter umgehen. Dazu gehört für mich, dass sie in ihre Heimatstaaten zurückgeführt werden", sagte Poseck bei einer Veranstaltung in Frankfurt.