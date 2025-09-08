Tat im Wahn? Mutter vor Gericht – Urteil nach Tod zweier Kinder erwartet

Mögliche Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus

Zeugen schilderten die Frau als psychisch instabil und mit vielen Ängsten und Problemen, auch Alkohol war zeitweise im Spiel. Ihren Kindern gegenüber war sie demnach aber eine fürsorgliche und liebevolle Mutter. Mit dem Vater kam sie 2014 zusammen - eine Beziehung mit schönen Seiten, aber auch mit sehr vielen Konflikten, wie der 44-Jährige vor Gericht erklärte. Sie sei eine "Person der Extreme" gewesen. Im Dezember 2023 habe er sich von ihr getrennt.