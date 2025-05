Regensburg (dpa/lby) - In einem Supermarkt am Regensburger Hauptbahnhof hat ein Unbekannter eine große Menge Speiseeis vernichtet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am Montagabend den Stecker einer Tiefkühltruhe im Supermarkt gezogen. Da die Truhe daraufhin die ganze Nacht über nicht mit Strom versorgt und die Ware somit nicht gekühlt wurde, musste das gesamte gelagerte Speiseeis nach Polizeiangaben entsorgt werden. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.