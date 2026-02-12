Tastsinn von Rüsseltieren Spezielle Tasthaare machen Elefantenrüssel sensibel

Stuttgart - Elefanten sind kurzsichtig und haben eine dicke Haut – und doch hantieren sie mit ihrem Rüssel so vorsichtig, dass selbst ein dünner Tortilla-Chip nicht zerbricht. Dafür sind rund 1.000 spezielle Tasthaare am Rüssel entscheidend, wie Forschende unter Federführung des Stuttgarter Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme berichten. Diese Haare machen den Rüssel zum hochempfindlichen Tastorgan, das Schwächen beim Sehen ausgleicht - und aus dem sich wertvolles Wissen ziehen lässt für Robotertechnik und Sensortechnologie.