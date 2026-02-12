Tastsinn von Rüsseltieren Spezielle Tasthaare machen Elefantenrüssel sensibel

Besondere Haare mit eingebauter Intelligenz

Die im Fachjournal "Science" veröffentlichte Studie an Asiatischen Elefanten (Elephas maximus) zeigt nun: Die Rüsseltasthaare sind an ihrer Basis hart wie Kunststoff und an der Spitze weich und gummiartig. "Dank dieses besonderen Verlaufs von fest hin zu weich kann ein Elefant erkennen, wie nah oder wie weit sein Rüssel von einem Objekt entfernt ist", erläutert Erstautor Andrew Schulz im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "All das ist in der Geometrie, Porosität und Steifigkeit des Haares enthalten."