Ingolstadt (dpa/lby) - Im Tarifstreit der Textil- und Modeindustrie erhöht die IG Metall mit ersten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber. Beschäftigte von Faurecia Autositze (Forvia) in Neuburg an der Donau und von Ideal in Ingolstadt legten in der Nacht auf Samstag ihre Arbeit nieder. Rund 180 Beschäftigte der Nachtschicht beider Unternehmen beteiligten sich laut einem Sprecher der Gewerkschaft IG Metall an dem Warnstreik.