Tarifverhandlungen: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern ab Mittwoch

München (dpa/lby) - In den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst rollt die Warnstreikwelle an und trifft auch Bayern. Am Mittwoch plant die Gewerkschaft Verdi Aktionen unter anderem in Marktredwitz, Arzberg, Wunsiedel und Selb sowie in Sulzbach-Rosenberg, wie sie mitteilte. Am Donnerstag folgen Ansbach, Rosenheim und Kolbermoor. Danach sollen sich die Warnstreiks sukzessiv ausweiten. Betroffen sind unter anderem Stadtverwaltungen, Landratsämter und teilweise Kliniken.