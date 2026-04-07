Tarifverhandlungen Verdi legt nach – Neue Warnstreiks im bayerischen Nahverkehr

Nürnberg (dpa/lby) - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen diese Woche in einigen Städten erneut umplanen. Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks fort. Bereits am frühen Morgen kam in Augsburg der Nahverkehr nach Angaben der Stadtwerke zum Erliegen. Es führen lediglich Busse auf einigen wenigen Linien, die an private Busunternehmen vergeben seien, hieß es. Die Stadtwerke Augsburg baten ihre Fahrgäste, vorsorglich auf andere Anbieter wie die Buslinien des AVV oder Regionalbahnen umzusteigen.