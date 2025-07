Thom rechnet aber nicht damit, dass Artikel großflächig fehlen würden. "Wenn Artikel heute schon ausverkauft sind, werden sie morgen aber sicher nicht aufgefüllt werden", fügte er hinzu. In NRW könnten sich die Streiks seiner Einschätzung nach stärker auswirken als in Nord- und Ostdeutschland. Bestreikt werden die Standorte in Neumünster, Hamburg, Bremen, Hannover, Limburg, Neubrandenburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt a.M. und Dresden.