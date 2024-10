Tarifverhandlungen: Metall-Arbeitgeber kündigen Angebot in Tarifstreit an

Nürnberg (dpa/lby) - Mehrere Tausend Metaller aus ganz Bayern haben in Nürnberg für höhere Löhne demonstriert und damit die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft IG Metall und Metall-Arbeitgebern in Bayern begleitet. Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung der Löhne und Gehälter um sieben Prozent und eine Erhöhung der Bezüge für die Auszubildenden um pauschal 170 Euro. Die Arbeitgeber bezeichneten die Forderung als unrealistisch und kündigten im Verlauf des Tages ein eigenes Angebot an. "Die Menschen brauchen mehr Geld, um ihre gestiegenen Kosten zu schultern", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Horst Ott.