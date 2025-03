Ein weiterer Schwerpunkt des Warnstreiks waren Kindertagesstätten. Verdi hatte angesichts des Frauentags am Samstag bewusst Bereiche mit hohem Frauenanteil ausgewählt. Auch die dort zuständige Fachbereichsleiterin Manuela Dietz zeigte sich mit der Beteiligung zufrieden, auch wenn zunächst noch keine kompletten Zahlen vorlagen. "Nach meinem ersten Eindruck war es ein toller Tag, der den Care-Bereich in den Fokus genommen hat", sagte sie. Bayernweit gibt es rund 2800 Kitas in kommunaler Trägerschaft. Ein sehr großer Teil sei zum Warnstreik aufgerufen gewesen.