Tarifverhandlungen: IG Metall lädt Metall- und Elektrobranche zu Verhandlungen

Frankfurt/Erfurt (dpa/th) - Die Gewerkschaft IG Metall lädt die Arbeitgeber der Metall- und Elektrobranche in Thüringen zu Verhandlungen für rund 28.000 Beschäftigte im Freistaat. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn für die nächsten zwölf Monate, heißt es in einer Mitteilung. Zudem soll es Gespräche über die Absicherung der Arbeitsplätze und Standorte sowie über eine tarifliche Gewinnbeteiligung für die Beschäftigten geben, heißt es weiter. Den Auftakt der Gespräche bildet die erste Verhandlungsrunde in Erfurt am kommenden Montag.