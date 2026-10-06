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Tarifverhandlungen IG Metall lädt Metall- und Elektrobranche zu Verhandlungen

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn für 28.000 Beschäftigte in Thüringen. Auch Arbeitsplatzsicherung und Gewinnbeteiligung stehen auf der Agenda der Verhandlungen.

Tarifverhandlungen: IG Metall lädt Metall- und Elektrobranche zu Verhandlungen
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Für rund 28.000 Beschäftigte in Thüringens Metall- und Elektrobranche fordert die IG Metall unter anderem fünf Prozent mehr Lohn. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Frankfurt/Erfurt (dpa/th) - Die Gewerkschaft IG Metall lädt die Arbeitgeber der Metall- und Elektrobranche in Thüringen zu Verhandlungen für rund 28.000 Beschäftigte im Freistaat. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn für die nächsten zwölf Monate, heißt es in einer Mitteilung. Zudem soll es Gespräche über die Absicherung der Arbeitsplätze und Standorte sowie über eine tarifliche Gewinnbeteiligung für die Beschäftigten geben, heißt es weiter. Den Auftakt der Gespräche bildet die erste Verhandlungsrunde in Erfurt am kommenden Montag. 

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Die Forderung ist Teil der bundesweiten Tarifverhandlungen für die bundesweit gut 3,7 Millionen Beschäftigten in den größten deutschen Industriebranchen. Die Gespräche beginnen in einer angespannten wirtschaftlichen Lage: Arbeitgeber verweisen auf hohe Kosten, Stellenabbau und rückläufige Produktion in Teilen der Branche.