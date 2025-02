An den restlichen Tagen soll es demnach regionale Schwerpunkte geben. Am Montag soll etwa die Straßenreinigung in Augsburg bestreikt werden. Am Mittwoch sind parallel zum politischen Aschermittwoch Aktionen in der Region Passau geplant. Am Mittwoch und Donnerstag will Verdi zu Warnstreiks in der Oberpfalz und in Oberfranken aufrufen.