Tarifstreit: Warnstreiks legen Nahverkehr in Deutschland vielerorts lahm

Weitere Warnstreiks in anderen Tarifkonflikten

Auch in Berlin standen Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen am Donnerstag und Freitag still. In der Hauptstadt läuft ein 48-stündiger Warnstreik in einem anderen Tarifkonflikt. Auch Beschäftigte im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern waren wegen eines weiteren Tarifkonflikts zum Ausstand aufgerufen. Bereits am Donnerstag fuhren viele Busse im Land nicht.