Tarifstreit: Pendler müssen sich ab Donnerstag auf Ausfälle einstellen

Das ist Verdi in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wichtig

Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt erklärte hingegen: "Die kommunalen Arbeitgeber versuchen, die strukturelle Unterfinanzierung des ÖPNV auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. Das lassen wir nicht zu." In keinem der drei Länder gebe es ein ernstzunehmendes Angebot.

Vor allem zwei Themen seien den Mitarbeitern in den drei Ländern wichtig: Die Arbeitstage bei geteilten Schichten dürften nur noch 12 statt bislang maximal 14 Stunden betragen. Und die gesetzlichen Ruhezeiten von 11 Stunden müssten eingehalten werden - derzeit könne das auf bis zu 9 Stunden reduziert werden.

Nach Angaben von Gewerkschaftsmitgliedern führen die langen Dienstzeiten teils zu Ermüdung. "Wir fahren keine Mehlsäcke durch die Gegend. Das sind Personen, die wollen sicher an ihren Ort kommen", sagte etwa Uwe-Michael Nagel von den Erfurter Verkehrsbetrieben.

So geht es weiter

In Thüringen steht die dritte Verhandlungsrunde am 2. März an, in Sachsen am 9. März und in Sachsen-Anhalt am 17. März. Er hoffe, dass es dann einen Stand gebe, den man den Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen könne, sagte Schmidt. Ansonsten lägen "alle Optionen auf dem Tisch". Einen Warnstreik zur Leipziger Buchmesse etwa schloss Schmidt nicht aus.