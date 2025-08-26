Tarifstreit in Brauerei: Gewerkschaft kündigt weiteren Warnstreik bei Oettinger an

Oettingen (dpa/lby) - Der Warnstreik in der Oettinger Brauerei wird Gewerkschaftsangaben zufolge teilweise fortgesetzt. Nachdem die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) bereits Anfang der Woche zu einem 48-stündigen Warnstreik in allen Betriebsstätten der Brauerei aufgerufen hatte, soll die Arbeitsniederlegung am Stammsitz in Oettingen bis Freitag um Mitternacht verlängert werden. Hintergrund sei die konsequente Weigerung der Brauerei, eine branchenübliche Lohnerhöhung zu zahlen und die Arbeitszeiten unverändert zu lassen, teilte die NGG mit.