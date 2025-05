Augsburg (dpa/lby) - In der Tarifauseinandersetzung im bayerischen Kfz-Handwerk will die Gewerkschaft mit Warnstreiks in den Ballungsräumen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In Augsburg sind am Montagvormittag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkstätten und Autohäusern für Fahrzeuge des VW-Konzerns sowie von Mercedes aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ebenso sollen sich die Beschäftigten der Niederlassungen der Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Daimler beteiligen.