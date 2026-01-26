Tarifrunde: Warnstreiks an allen bayerischen Unikliniken

München (dpa/lby) - Die Gewerkschaft Verdi hat in der laufenden Tarifrunde der Länder eine dreitägige Warnstreikrunde an allen sechs bayerischen Universitätskliniken gestartet. Die Notfallversorgung soll jederzeit gewährleistet bleiben, doch wird es laut Verdi zu Verschiebungen planbarer Eingriffe und Termine kommen. Die Gewerkschaft will mit den bundesweiten Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen ihre Tarifforderung von sieben Prozent beziehungsweise mindestens 300 Euro mehr Gehalt für die 860.000 Beschäftigten der Länder untermauern.