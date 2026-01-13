Jena (dpa/th) - Patienten am Uniklinikum Jena müssen am Mittwoch wegen eines Warnstreiks mit Einschränkungen rechnen. Das könne geplante Untersuchungs- und Behandlungstermine betreffen, teilte das Klinikum mit. Betroffene würden vorab informiert, wenn ihre Behandlung nicht stattfinden könne. Auch in einigen stationären Bereichen und im OP könne es zu reduzierter Arbeitsfähigkeit kommen. Eine Notdienstvereinbarung stelle aber sicher, dass Notfälle und lebenswichtige Behandlungen jederzeit gewährleistet seien.