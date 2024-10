München - Die IG Metall und der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie sind in München zur dritten Runde ihrer Tarifverhandlungen zusammengekommen. Sie loten jetzt auch schon aus, wie und in welchem Bezirk eine Lösung am ehesten gefunden werden kann. Die bayerischen Verhandlungsführer beider Seiten waren am Dienstag bereits bei den Verhandlungen des Tarifbezirks Küste in Kiel dabei, heute sind die Verhandlungsführer des Bezirks Küste in München mit am Tisch.