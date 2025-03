München (dpa/lby) - Nach einer ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde beginnen in Bayerns Autohäusern und Werkstätten die ersten Warnstreiks. Am Dienstag soll zunächst ein Schweinfurter Autohaus bestreikt werden, am Mittwoch folgt eine größere Aktion in Nürnberg: Die IG Metall ruft die Belegschaften der Niederlassungen von Mercedes-Benz, BMW, Daimler-Truck, MAN sowie eines großen VW-Händlers zu gleichzeitigen Warnstreiks auf, wie die Gewerkschaft mitteilte.