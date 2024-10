München (dpa/lby) - In der Tarifrunde in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen auf Arbeitskampf. Die IG Metall bereitet Warnstreiks vor, die unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht starten sollen, wie sie nun mitteilte. Diese läuft noch bis zum 28. Oktober um Mitternacht. In den ersten beiden Runden hatten sich die Tarifparteien nicht einigen können. Für die dritte Runde ist noch kein Termin bekannt, sie wird aber nicht vor Ablauf der Friedenspflicht erwartet.