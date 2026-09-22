Tarifrunde: IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn

München (dpa/lby) - Die IG Metall geht angesichts der schlechten Lage vieler Unternehmen in Bayerns wichtigster Industriebranche mit einer vergleichsweise moderaten Forderung in die bevorstehende Tarifrunde. Die Gewerkschaft verlangt vor Beginn der Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie fünf Prozent mehr Geld und eine Erhöhung der Lehrlingsgehälter um 110 Euro. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Das teilte der IG-Metall-Landesbezirk in München nach einer Sitzung ihrer Tarifkommission mit. In den unteren Tarifgruppen soll es eine soziale Komponente geben. Die erste Verhandlungsrunde ist für den 8. Oktober geplant.