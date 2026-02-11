Tarifkonflikt Warnstreiks legen Nahverkehr in München und Nürnberg lahm

München/Nürnberg (dpa/lby) - Der angekündigte Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Bayern entfaltet seine Wirkung. Ein geregelter Betrieb werde voraussichtlich erst am Donnerstag wieder möglich sein, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. So sei die U-Bahn - mit einer einzigen Ausnahme am Abend wegen eines Fußballspiels - überhaupt nicht im Betrieb. In Nürnberg seien sowohl die U-Bahnen als auch die Trambahnen in den Depots geblieben, schilderte Michael Batog von der Gewerkschaft Verdi. In Passau stehe alles still, ergänzte seine Kollegin Katharina Wagner.