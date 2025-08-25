Tarifkonflikt: Warnstreik legt Bierproduktion der Brauerei Oettinger lahm

Viele Brauereien in schwieriger Lage

Wie andere Brauereien auch leidet Oettinger unter dem sinkenden Bierkonsum in Deutschland. "Gerade in einer immer schwächer werdenden Branche ist eine Lohnerhöhung der Arbeitgeberseite ohne Leistungserhöhung auf Seiten der Arbeitnehmer für die Zukunft jedoch kein tragfähiges Modell", sagte Geschäftsführer Blaschak. Nach Angaben des Managers sind die Arbeitsbedingungen an den einzelnen Standorten bisher unterschiedlich. So wird in Mönchengladbach eine Stunde weniger pro Woche gearbeitet als am bayerischen Stammsitz. Dies will die Geschäftsführung nun angleichen. Bisher gab es drei Verhandlungsrunden. Wann das nächste Mal verhandelt wird, steht nach Blaschaks Worten noch nicht fest.