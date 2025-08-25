Tarifkonflikt: Warnstreik legt Bierproduktion der Brauerei Oettinger lahm

Oettingen/Düsseldorf (dpa/lby) - Ein 48-stündiger Warnstreik legt die Bierproduktion der bundesweit bekannten Oettinger Brauerei vorübergehend lahm. Die Arbeitsniederlegung läuft nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten seit der Nacht zum Montag. Ziel ist es, die Unternehmensleitung in einem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt zum Einlenken zu bewegen. Die Geschäftsführung bestätigte, dass die Produktion derzeit stillsteht. Nach Angaben von Vorstandschef Stefan Blaschak sind aber keine Lieferengpässe zu erwarten. "Wir haben jedoch genug Ware, um aus den Lägern zu liefern oder abholen zu lassen."