Tarifkonflikt: Warnstreik im Thüringer Nahverkehr gestartet

Einzelne Busse rollen noch durch den Freistaat

Fahrgäste sind angehalten, sich über Notfahrpläne und alternative Transportmöglichkeiten zu informieren. In Weimar, Jena und Gera würden zum Ärger der Gewerkschaft einzelne Busse und Bahnen im Notfallbetrieb fahren, wie Barthold sagte. Bei einem vorangegangenen Warnstreik Ende Februar waren ebenfalls nicht alle Mitarbeiter in den Betrieben dem Streikaufruf gefolgt, etwa im Weimarer Land.