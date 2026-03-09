Tarifkonflikt: Warnstreik im Thüringer Nahverkehr gestartet

Erfurt (dpa/th) - Die Warnstreik-Serie im Thüringer Nahverkehr geht in eine neue Runde. Bis Mitte der Woche müssten sich die Menschen deshalb auf Ausfälle und Einschränkungen einstellen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.
Seit Wochen fordert Verdi in dem Tarifkonflikt bessere Arbeitsbedingungen. Am frühen Morgen legen Beschäftigte erneut ihre Arbeit nieder. Busse und Bahnen im Freistaat bleiben bis Mittwoch stehen.
Sie hat die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Erfurt, Gera, Weimar, Jena und in den Kreisen Saale-Holzland, Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuser, Gotha und Weimarer Land aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Seit den frühen Morgenstunden stünden fast überall Busse und Bahnen still, sagte die Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold.
Seit Wochen werden die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den kommunalen Arbeitgebern von Warnstreiks begleitet. Die Gewerkschaft fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen - etwa eine kürzere Wochenarbeitszeit und längere Ruhezeiten sowie höhere Nacht- und Wochenendzuschläge.
Fahrgäste sind angehalten, sich über Notfahrpläne und alternative Transportmöglichkeiten zu informieren. In Weimar, Jena und Gera würden zum Ärger der Gewerkschaft einzelne Busse und Bahnen im Notfallbetrieb fahren, wie Barthold sagte. Bei einem vorangegangenen Warnstreik Ende Februar waren ebenfalls nicht alle Mitarbeiter in den Betrieben dem Streikaufruf gefolgt, etwa im Weimarer Land.