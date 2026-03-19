Tarifkonflikt: Warnstreik im Nahverkehr wird ausgeweitet

In Regensburg ist der Streik auf den Donnerstag beschränkt - hier ist ein Notangebot auf Basis der Nachtlinien geplant. Ähnlich in Bamberg, dort soll es von 6.00 bis 20.00 Uhr einen Notfahrplan auf Basis der Linien 935, 936, 937 und 938 geben. In Bayreuth rechnen die Stadtwerke damit, am Donnerstag die Hälfte des Angebots aufrechterhalten zu können. In Landshut, wo ebenfalls nur am Donnerstag gestreikt wird, erwarten die Stadtwerke, dass nur wenige Busse im Netz im Einsatz sein werden. In Schweinfurt werden nach Einschätzung der Stadtwerke zahlreiche Fahrten entfallen.