Tarifkonflikt: Warnstreik im Nahverkehr wird ausgeweitet

München (dpa/lby) - Die Warnstreiks im bayerischen Nahverkehr gehen weiter und werden ausgeweitet. Nachdem am Mittwoch München und Dachau betroffen waren, will die Gewerkschaft Verdi den Arbeitskampf am Donnerstag ausweiten. Neben den beiden bereits genannten Städten sind Streikmaßnahmen in Augsburg, Regensburg, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Schwabach, Schweinfurt, Passau und Landshut geplant. Zudem auch in Nürnberg - dort aber am Donnerstag noch ohne größere Auswirkungen. In einigen Städten gehen die Ausstände auch am Freitag und teilweise sogar am Samstag weiter.