Tarifkonflikt: Warnstreik an Thüringer Bildungseinrichtungen angekündigt

Jena (dpa/th) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen die Gewerkschaften den Druck vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde. Für den kommenden Dienstag (10. Februar) rief die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Tarifbeschäftigte an Thüringer Bildungseinrichtungen zu einem landesweiten Warnstreik auf. Beschäftigte aus Schulen, Horten, Universitäten und Hochschulen sowie aus Kindergärten des Studierendenwerks sollen zu einer zentralen Kundgebung und Demonstration in Jena zusammenkommen.