Tarifkonflikt Verdi-Warnstreik trifft nächste Woche auch Regensburg

Warnstreiks auch in Bamberg und Bayreuth

Betroffen von Warnstreiks waren zum Ende der Woche vor allem Bamberg und Bayreuth. Dort hatte Verdi Warnstreiks von Freitagmorgen und bis zur Nacht auf Sonntag angekündigt. In Bayreuth war vor allem der Stadtbusverkehr betroffen. Die Stadtwerke wollten einen Streikfahrplan anbieten. Die Regionalbusse im Umland von Bayreuth sowie die Regionalzüge sollten planmäßig und ohne Einschränkungen fahren. Auch in Bamberg sollte ein Notfahrplan gelten. Zuvor hatte es Arbeitsniederlegungen in Nürnberg und Landshut gegeben, in München war der Fahrbetrieb nicht betroffen.