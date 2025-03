Nürnberg (dpa/lby) - In der Pflege, bei der Kinderbetreuung, der Müllabfuhr und Straßenreinigung: In vielen Bereichen in Bayern legen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen auch am Donnerstag ihre Arbeit nieder. Bei Kundgebungen der Gewerkschaft Verdi in München und Nürnberg wollen die Beschäftigten ihren Unmut lautstark auf die Straßen tragen.