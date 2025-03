Tarifkonflikt: Umfassende Warnstreiks in Bayern in den kommenden Tagen

Müllabfuhr und Straßenreinigung legen Arbeit nieder

Die Gewerkschaft Verdi möchte vor der dritten Verhandlungsrunde ab diesem Freitag den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und ruft in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen auf, wie ein Sprecher mitteilte. So legt etwa die Abfallwirtschaft der Stadt Nürnberg (ASN) von Mittwoch bis Freitag ihre Arbeit nieder und lässt die Mülltonnen in Bayerns zweitgrößter Stadt an der Straße stehen. Auch die Beschäftigten des Servicebetriebs Öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg (SÖR) und die Straßenreinigung treten am Mittwoch und Donnerstag in einen Warnstreik.